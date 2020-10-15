Balıkesir'de araçtan 150 gram esrar çıktı; 6 gözaltı - Son Dakika

BALIKESİR'de jardarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta 150 gram kubar esrar bulundu, 6 kişi gözaltına alındı.

Manyas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen salı akşamı şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler, araçta yaptığı aramada torpido bölümünde 150 gram kubar esrar buldu. Araçtaki K.B, S. İ., O. Ö., Y. E. D., S. G. ve Ü. A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.