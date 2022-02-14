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Balıkesir'de aranan 138 kişi yakalandı, 49'u tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de aranan 138 kişi yakalandı, 49'u tutuklandı

14.02.2022 12:51
Balıkesir'de aranan 138 kişi yakalandı, 49'u tutuklandı

BALIKESİR'de, aranan 138 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

BALIKESİR'de, aranan 138 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 49'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, İvrindi ve Susurluk ilçelerinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 7-13 Şubat tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. 138 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda sonucunda mahkemeye sevk edilen 49 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Operasyonlarda ayrıca 17 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 118 adet fişek, 16 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 37 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet mermi ele geçirildi.


Balıkesir'de aranan 138 kişi yakalandı, 49'u tutuklandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Altıeylül, Balıkesir, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de aranan 138 kişi yakalandı, 49'u tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de aranan 138 kişi yakalandı, 49'u tutuklandı - Son Dakika
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