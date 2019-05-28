Balıkesir'de aranan 17 kişi yakalandı
43 dakika önce
Emniyet ve Jandarma birimlerince, Balıkesir genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:21 Kaynak: İHA
Emniyet ve Jandarma
birimlerince, Balıkesir
genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü
ile İl Jandarma Komutanlığı birimlerince Balıkesir genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı. Balıkesir ili genelinde yapılan planlı operasyonlar neticesinde; çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Çeşitli suçlardan aranan toplam 74 şahsa yönelik yapılan operasyonda: Emniyet personelinin 27 ekip, 69 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 95 kişi sorgulanmış, 12 Aranan kişi yakalandı. Jandarma personelinin 8 ekip 30 personelin katılımıyla yaptığı uygulamada 76 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.
(İHA)
Siirt'te Turuncu Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı
Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler yayınlandı
Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı