Balıkesir'de aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de aranan 18 kişi yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir'de aranan 18 kişi yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen faaliyetler esnasında 15 bin 388 kişiyi sorgularken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 18 kişiyi Altıeylül, Ayvalık, Bandırma ,Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde gözaltına aldı. 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 45 adet fişek ele geçirili. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hamsinin fiyatı 35 lira ile rekor kırdı
Aydın'daki dev fuhuş operasyonunda 111 kişi hakkında işlem yapıldı Rüşvet operasyonunda yakalanan şüpheli, kanıtları yiyerek yok etmeye çalıştı Güngören'deki silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Son Dakika Haberleri
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 00:05:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]