Balıkesir'de aranan 18 kişi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi ele geçirdi.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen faaliyetler esnasında 15 bin 388 kişiyi sorgularken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 18 kişiyi Altıeylül, Ayvalık, Bandırma ,Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi ve Susurluk ilçelerinde gözaltına aldı. 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 45 adet fişek ele geçirili. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. - BALIKESİR