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Balıkesir'de aranan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de aranan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

06.01.2022 11:31
Balıkesir'de aranan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Balıkesir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 4 FETÖ/PDY üyesi, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Balıkesir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 4 FETÖ/PDY üyesi, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 ihraç emniyet müdürü ile 1 sağlık çalışanı yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli yapılan işlemlerinin ardından Kepsut Kapalı Ceza infaz Kurumu'na teslim edildi. - BALIKESİR

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Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, Terör, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de aranan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de aranan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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