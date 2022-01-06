Balıkesir'de aranan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulanan 4 FETÖ/PDY üyesi, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 ihraç emniyet müdürü ile 1 sağlık çalışanı yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli yapılan işlemlerinin ardından Kepsut Kapalı Ceza infaz Kurumu'na teslim edildi. - BALIKESİR