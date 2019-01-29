Balıkesir'de Aranan 41 Kişi Yakalandı
35 dakika önce
Balıkesir'de bazı suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.
Balıkesir
'de bazı suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı zamanlarda yaptıkları denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 41 kişiyi gözaltına aldı.
Ekipler ayrıca eksiklikleri bulunan 6 aracı trafikten men etti.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 41 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:28 Kaynak: AA
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