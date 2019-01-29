Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Aranan 41 Kişi Yakalandı

Balıkesir'de Aranan 41 Kişi Yakalandı

35 dakika önce

Balıkesir'de bazı suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.

Balıkesir'de Aranan 41 Kişi Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de bazı suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı zamanlarda yaptıkları denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 41 kişiyi gözaltına aldı.

Ekipler ayrıca eksiklikleri bulunan 6 aracı trafikten men etti.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 41 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:28 Kaynak: AA

Jandarma, Balıkesir, Güncel
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