Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül , Karesi , Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit , Gönen , Havran Kepsut ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 54 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 74 adet tabanca fişeği, 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir'de aranan 54 şahıs yakalandı - Son Dakika

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