Balıkesir'de aranan 63 şüpheli yakalandı
1 saat önce
Balıkesir'de jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 63 kişiyi yakaladı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:27 Kaynak: AA
'de jandarma ekipleri, il genelinde yaptıkları uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 63 kişiyi yakaladı.
Aranan kişiler ve araçların yakalanmasına yönelik operasyonlar sonucu bir kayıp, ikisi açık cezaevi firarisi, üçü yabancı uyruklu olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 63 zanlı gözaltına alındı.
Yakalama kaydı olan 11 araca el konulan uygulamada, ruhsatsız bir tabanca ve 4 av tüfeği, iki kurusıkı tabanca ile 5 yasak yayın ele geçirildi.
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