Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de aranan şahıslara operasyon: 6 gözaltı
Son Dakika Güncel Balıkesir'de aranan şahıslara operasyon: 6 gözaltı

Balıkesir'de aranan şahıslara operasyon: 6 gözaltı

7 saat önce

Balıkesir'de polis tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.

Balıkesir'de aranan şahıslara operasyon: 6 gözaltı, System.String[]

Balıkesir'de polis tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Çoğunluğu kasten yaralama suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan 6 kişi, gözaltına alındı.

Operasyonda, 3 ruhsatsız ateşli silah ve 68 fişek ile 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Balıkesir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:02 Kaynak: AA
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