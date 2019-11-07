Balıkesir'de aranan şahıslara operasyon: 6 gözaltı

Balıkesir'de polis tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Çoğunluğu kasten yaralama suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan 6 kişi, gözaltına alındı.
Operasyonda, 3 ruhsatsız ateşli silah ve 68 fişek ile 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.