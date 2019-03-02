Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon

Balıkesir'de Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon

33 dakika önce

Balıkesir'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 109 kişi yakalandı.

Balıkesir'de Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon, System.String[]
Balıkesir'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 109 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik 526 personelin katılımıyla gerçekleştirilen güven ve huzur uygulamasında, yol kontrolü ve adreslerde arama yapıldı.

63 yol kontrol ve arama noktası ile 88 şüphelinin adreslerinde yapılan uygulamada 9 bin 793 kişi sorgulandı. Sorgulamalarda bir açık cezaevi firarisi, iki kayıp kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 109 kişi yakanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı.

Yine uygulama sırasında üç ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, bin 200 kilogram midye ele geçirildi, yakalama kaydı olan iki araç ise trafikten menedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:45 Kaynak: AA

Jandarma, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da Aranan Şahıslara Operasyon! Yatağın Altından Çıktılar Ölen Kadın Muhtarın Zeytinliğe Çağırdığı Gizemli Kişi Tutuklandı

Lise Savaş Alanına Döndü, Müdür Yardımcısı Merdivenden Yuvarlandı! Kamera Kayıttaydı Bakan Dönmez'den 20 Bin Kişiye İş Müjdesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 13:18:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]