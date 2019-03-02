Balıkesir'de Aranan Şüphelilere Yönelik Operasyon
33 dakika önce
Balıkesir'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 109 kişi yakalandı.
Balıkesir
'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 109 kişi yakalandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik 526 personelin katılımıyla gerçekleştirilen güven ve huzur uygulamasında, yol kontrolü ve adreslerde arama yapıldı.
63 yol kontrol ve arama noktası ile 88 şüphelinin adreslerinde yapılan uygulamada 9 bin 793 kişi sorgulandı. Sorgulamalarda bir açık cezaevi firarisi, iki kayıp kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 109 kişi yakanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı.
Yine uygulama sırasında üç ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, bin 200 kilogram midye ele geçirildi, yakalama kaydı olan iki araç ise trafikten menedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:45 Kaynak: AA
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