Balıkesir'de arıcılar için ballı bitkilerin üretimine başladı - Son Dakika

Balıkesir'de arıcılar için ballı bitkilerin üretimine başladı

04.05.2021 00:57
Balıkesir'de arıcılar için ballı bitkilerin üretimine başladı, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, arıcılara kovan ve arı yemi dağıtımının ardından arıcılar için ballı bitkiler üretmeye başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı, arıcılara kovan ve arı yemi dağıtımının ardından arıcılar için ballı bitkiler üretmeye başladı. Büyükşehir'e ait Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde(BAÇEM) tıbbı ve aromatik bitkilerin yanı sıra lavanta, ekinazya ve arı otu gibi ballı bitkilerin üretimine de başlandı..

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı çiftçilerin gelirini artırıcı ürünler yetiştirmeye gayret gösterirken, arıcıları da unutmadı. Son 6-7 ay içinde 2 bin 100 adet arı kovanı, bin 215 teneke arı yemi dağıtan ve 3 bine yakın ana arı dağıtımına hazırlanan Büyükşehir Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) ballı bitki üretimine başladı. Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı Serkan Akça, bal üretiminde 7'nci sırada olan Balıkesir'i daha üst seviyelere çıkarmak istediklerini söyledi. Serkan Akça," Biz şu anda ön alanda 25 çeşit, koleksiyon bahçemizde ise 200 çeşit bitki üretiyoruz. Bitkilerimizi aynı zamanda arıcılarımızı desteklemek için kullanıyoruz. Burada üretmiş olduğumuz lavanta., ekinazya ve arı otu gibi ürünleri arıcılara dağıtarak arıcıları ballı bitkilerle tanıştırmayı planlıyoruz. Biz arıcılarımıza 6-7 aylık dönemde. 2 bin 100 adet arı kovanı dağıttık. Bin 215 kişiye arı yemi dağıttık. Daha önce propolis tuzaklarımızı dağıtmıştık. Şu anda 3 bine akın eşsiz ana arı dağıtımına başlayacağız. Arıcılarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah, önümüzdeki günlerde bal evleri projemiz var. Bu bal evlerini faaliyete geçireceğiz. Arıcıların ürettiği balları satın alarak katma değerini artırmış olacağız. Balıkesir şu anda bal üretiminde 7'nci sırada. Bu flora ve bu zenginliğimiz ile Balıkesir'i dana üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz." dedi - BALIKESİR

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Bitki, Kovan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir'de arıcılar için ballı bitkilerin üretimine başladı - Son Dakika Ekonomi


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