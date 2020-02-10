Balıkesir'de arıcılık eğitimleri başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Karesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen Sertifikalı Arı Yetiştiriciliği Kursu başladı.
Kırsal kesimde yaşayan üreticilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, ek gelir sağlanması ve bilinçli arı üreticisi sayısının artırılması amacıyla organize edilen kursa 75 kişi katılıyor.
Haftanın iki günü toplamda 72 saat sürecek eğitimler, Kabakdere Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesine ait Arı Üretim Merkezi'nde uygulamalı gerçekleştiriliyor.
Kurs süresince arıcılık ürünlerinin üretilmesi ve işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi hakkında alanında uzman eğitmenler tarafından kovanların başında yeni arıcılara bal üretiminin püf noktalarını anlatılacak. Bal üretmenin inceliklerini öğrenecek kursiyerlere, eğitim sonunda sertifika verilecek.