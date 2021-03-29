Balıkesir'in Edremit ilçesinde arı sokması sebebiyle hastaneye başvuran kişinin şişen parmağındaki yüzük itfaiye ekiplerince kesilerek çıkartıldı.
Edremit 112 Acil Yardım İstasyonunda görevli sağlık personeli Gökhan Aydoğan, arı sokması nedeniyle sol eli şişmeye başlayınca Edremit Devlet Hastanesine giderek yardım istedi.
Aydoğan'ın elinin şişmesi nedeniyle parmağına zarar verme riski bulunan yüzük doktorlar tarafından çıkarılamayınca hastaneye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çağrıldı.
Aydoğan'ın alyansı doktor gözetiminde Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince mini motorlu testereyle kesilerek çıkarıldı.
Gökhan Aydoğan, itfaiye ekiplerine ve doktorlara teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: BALIKESİR - Arının soktuğu kişinin şişen parmağındaki yüzüğü itfaiye ekipleri çıkarttı - Son Dakika