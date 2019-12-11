Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor
6 saat önce
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 23.14'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,3 ve 4 büyüklüğünde iki ayrı artçı sarsıntı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:02 Kaynak: AA
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 23.14'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,3 ve 4 büyüklüğünde iki ayrı artçı sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.46'da üçüncü kez sarsılan Altıeylül'de 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Altıeylül'de saat 23.14'te 4,6, 23.24'te de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
Son Dakika Son Dakika: Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü Somali'de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı