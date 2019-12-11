Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor
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Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor

6 saat önce

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 23.14'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,3 ve 4 büyüklüğünde iki ayrı artçı sarsıntı kaydedildi.

Balıkesir'de artçı depremler devam ediyor, System.String[]

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 23.14'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından, 4,3 ve 4 büyüklüğünde iki ayrı artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.46'da üçüncü kez sarsılan Altıeylül'de 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Altıeylül'de saat 23.14'te 4,6, 23.24'te de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Altıeylül, Balıkesir, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:02 Kaynak: AA
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