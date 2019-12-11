Balıkesir'de artçı depremler sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de artçı depremler sürüyor - Son Dakika

Balıkesir'de artçı depremler sürüyor

6 saat önce

Balıkesir'de artçı depremler sürüyor'KIZIMI İŞE GÖNDERMEDİM'Dün gece peş peşe 3 depremle sallanan Balıkesir'de hayat normal akışında devam ediyor.

Balıkesir'de artçı depremler sürüyor

'KIZIMI İŞE GÖNDERMEDİM'

Dün gece peş peşe 3 depremle sallanan Balıkesir'de hayat normal akışında devam ediyor. Balıkesir kent merkezinde oturan Bedriye Baysak, deprem sırasında büyük korku yaşadıklarını söyledi. Barsak, Ev resmen sallandı. Demirlerin sesini dahi duyduk diyebilirim yani. Çok korktuk. Çok büyük bir korku. Balıkesirli genelde böyle şeye çıkmaz dışarı, ama sokaklar hep arabalarla doldu. Sabah 30 yaşındaki kızım Busemin Şeyda'yı işe bile göndermedim. Nasıl göndereyim Korktum, en azından bir arada olalım dedik. Kafeye gittik, sabah 04.00'e kadar oturduk. 4.30'da adımlarımızı korka korka atarak eve geldik dedi.

'ALLAH DAHA BÜYÜKLERİNİ GÖSTERMESİN'

Öğrenci Didar Demiraslan ise evinde yakalandığı deprem anlarını şu sözlerle anlattı

Deprem olduğunda ailemle birlikte Balıkesir'e 30 kilometre uzaklıktaki Bigadiç ilçesindeki evimizdeydik. Misafirlerimiz vardı. İlk depremde sonra evde oturmaya devam ettik. 15 dakika sonra ikinci artçı olunca hemen evden çıkmaya karar verdik. Tam evden hazırlanıp çıkarken diğer artçı deprem oldu. Sonrasında dışarı çıktık. Dua etmekten başka bir şey yapamadık. Allah daha büyüklerini göstermesin.

Öğrenci Ahmet Fazlı Cengiz ise Deprem başladığında bayağı büyük bir sarsıntı hissettik. Balıkesir'de ben daha önce böyle bir sarsıntı yaşamadım. Zaten insanlar hemen apartmandan falan fırlamaya başladı. Bir hareketlilik oldu. Hava biraz soğuk olduğu için biz dışarıya çıkmadık. Sonra arkadaşlarımızla haberleştik. Sabahtan normal hayatımıza devam edip, okula geçtik diye konuştu.

Balıkesir'de artçı depremler sürüyor

Balıkesir, Deprem, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:42 Kaynak: DHA
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