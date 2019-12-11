Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (4) - Son Dakika

Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (4)
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3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMDün gece 4.6 büyüklüğündeki depremle sallanan Balıkesir'de bugün saat 16.15 sıralarında Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:57 Kaynak: DHA
3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Dün gece 4.6 büyüklüğündeki depremle sallanan Balıkesir'de bugün saat 16.15 sıralarında Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Alıeylül ilçesi olarak açıklarken, derinliği ise 13.1 kilometre olarak bildirdi.
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