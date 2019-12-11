Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (4) - Son Dakika

Balıkesir'de artçı depremler sürüyor (4)

6 saat önce

3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMDün gece 4.6 büyüklüğündeki depremle sallanan Balıkesir'de bugün saat 16.15 sıralarında Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Dün gece 4.6 büyüklüğündeki depremle sallanan Balıkesir'de bugün saat 16.15 sıralarında Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Alıeylül ilçesi olarak açıklarken, derinliği ise 13.1 kilometre olarak bildirdi.


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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:57 Kaynak: DHA
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