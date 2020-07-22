Balıkesir'de asayiş - Son Dakika

Balıkesir'de asayiş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçak sigara ve içkiler ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçak sigara ve içkiler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.T'nin isimli şahsın kaçak, bandrolsüz sigara ve içki ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin aracında yaptıkları aramalarda 10 litre rakı, 18 litre viski, 9 litre bira ve 400 sigara buldu. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Gönen'de uyuşturucu operasyonu Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.Y. ve N.Y'nin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı. Zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 300 gram kubar esrar, 500 gram kenevir tohumu, 4 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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