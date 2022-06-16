Balıkesir'de asayiş operasyonlarında 62 gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 62 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sev edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 8 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 25 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 100 adet fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs yakalanırken, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet av tüfeği fişeği, 4 adet bıçak ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak İl Merkezi, Bigadiç, Edremit, Havran ve Kepsut İlçelerinde yapılan çalışmada, 17 şahıs gözaltına alınırken, 4 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 139,12 gram metamfetamin maddesi, 33,64 gram esrar maddesi, 246 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 7 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

(Hüseyin Tokmak - İHA)