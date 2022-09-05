Balıkesir'de polis 85 aranan şahsı gözaltına aldı - Son Dakika
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Balıkesir'de polis 85 aranan şahsı gözaltına aldı

05.09.2022 16:52
Balıkesir'de polis 85 aranan şahsı gözaltına aldı

Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda 85 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 35 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda 85 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 35 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 85 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 35 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 21 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 119 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet kartuş, 5 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 65 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Balıkesir, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 85 aranan şahsı gözaltına aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de polis 85 aranan şahsı gözaltına aldı - Son Dakika
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