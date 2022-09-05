Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül , Karesi , Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit , Erdek , Gönen , Havran ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 85 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 35 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 21 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 119 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet kartuş, 5 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 65 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Balıkesir, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir'de polis 85 aranan şahsı gözaltına aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.