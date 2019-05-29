Balıkesir'de asayiş uygulamaları
39 dakika önce
Balıkesir'de emniyet ve jandarma birimlerince il genelinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, aranan 17 kişi yakalandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:02 Kaynak: AA
'de emniyet ve jandarma birimlerince il genelinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, aranan 17 kişi yakalandı.
Emniyetin 27 ekip 69 personelle gerçekleştirdiği operasyonda 95 kişinin sorgulandığı, aranan 12 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Jandarmanın 8 ekip ve 30 personelle yaptığı uygulamada ise 76 kişinin sorgulandığı, aranan 5 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
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