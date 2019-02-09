Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Asayiş Uygulaması

Balıkesir'de Asayiş Uygulaması

1 saat önce

Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında, bazı suçlardan aranan 115 kişi yakalandı.

Balıkesir'de Asayiş Uygulaması, System.String[]
Balıkesir'de jandarma tarafından yapılan asayiş uygulamasında, bazı suçlardan aranan 115 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ve güven ortamının devamına yönelik 573 personelin katılımıyla il genelinde 390 umuma açık yer, 83 park ve bahçe, 121 metruk bina çevresi, 186 okul ve kurs binası ile çevresinde uygulama yaptı.

7 bin 904 kişinin sorgulandığı uygulamada, bazı suçlardan arama kaydı bulunan 115 kişi yakalandı. Ayrıca 569 okul servis aracı kontrol edilerek 42'si hakkında sorumlularına 11 bin 940 lira para cezası kesildi. Yakalama kaydı bulunan 58 araç ise trafikten men edildi.

Denetimler sonucunda iki kurusıkı tabanca, ruhsatsız 6 av tüfeği ve 14 fişek ele geçirildi.


Kulak küpesi ve hayvan pasaportu olmayan 16 küçükbaş hayvan taşınan aracın sürücüsü hakkında idari işlem yapıldı. Hayvanlar ise Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:38 Kaynak: AA

Jandarma, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşi ile Sevgilisi Tarafından Öldürülen Tamircinin Cesedinin Çamaşır Suyuyla Yıkandığı Ortaya Çıktı 6 Sapık, Babasının Gözü Önünde Genç Kıza Cinsel İstismarda Bulundu

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Uygur Türklerine Yönelik Politikasına Sert Tepki Gösterdi: Büyük Bir Utanç Kaynağı Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı! Şiddetli Yağış Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 21:25:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Asayiş Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]