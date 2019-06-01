Balıkesir'de asayiş uygulaması

Balıkesir'de il genelinde polis ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Balıkesir'de il genelinde polis ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi trafik ve asayiş uygulaması yapıldı.

"Türkiye Huzur ve Trafik" adlı yurt genelindeki uygulama kapsamında 20 ilçede iki aşamada eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

İlk olarak, kontrol noktalarında araçlar durdurularak sürücü belgesi, ruhsat başta olmak üzere bazı konular kontrol edildi. İkinci aşamada ise terminaller, toplu taşıma hareket noktaları denetlendi.

126 ekipte 495 personelin katılımı ile 54 sabit noktada yapılan uygulamada, 29'u yabancı uyruklu olmak üzere 4 bin 999 kişi, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu. Aranan 10 kişinin yakalandığı uygulamada, 3 kişi gözaltına alındı 4 kişiye ise 612 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca 822 aracın sorgulandığı uygulamada 22 araç trafikten menedildi, 86 araca 25 bin 680 lira para cezası kesildi. Aramalarda 3 gram esrar, 3 gram eroin ve bir muştaya el konuldu.

58 ekipte 117 personelin katıldığı trafik denetlemelerinde ise bin 768 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu görülen 336 aracın sürücülerine toplam 99 bin 149 lira idari para cezası kesildi. 51 araç trafikten menedildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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