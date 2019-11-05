Balıkesir'de asayiş uygulamasında 3 silah yakalandı
6 saat önce
Balıkesir'de polisin son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 3 adet silah ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:27 Kaynak: İHA
Balıkesir'de polisin son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 3 adet silah ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde yapılan çalışmalar sonrasında, son 24 saat içerisinde 3 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde 1 adet kurusıkı silah ve 10 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği ile 1 adet 9 mm çapında ateşli silah ve 30 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR
Husumetli olduğu kayınbiraderi tarafından tabancayla vuruldu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Kuyuya atlayıp intihara kalkışan üniversiteli, gönderdiği konumla bulundu İstanbul'da filmlere taş çıkartacak olay! Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtardılar Uçuruma yuvarlanan kadın, kendisini kurtarmak isteyen ekiplere cep telefonunu arattı