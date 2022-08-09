Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu

09.08.2022 15:23
Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de asayiş ve narkotik polislerinin ayrı ayrı yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu şüphelisi 145 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 50 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de asayiş ve narkotik polislerinin ayrı ayrı yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu şüphelisi 145 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 50 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Savaştepe ve Susurluk İlçelerinde yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 84 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 38 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 23 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 283 adet fişek, 15 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 64 adet kartuş,

6 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 14 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 49 ayrı çalışmada Altıeylül, Karesi, Bandırma, Edremit, Ayvalık, Bigadiç, Sındırgı, Burhaniye ve Havran İlçelerinde 61 şüpheli şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla, 46 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; bin 80 adet sentetik ecza hap, 217 gram metamfetamin maddesi, 60 gram skunk maddesi, 46 gram bonzai maddesi, 42 gram esrar maddesi, 1 adet extacy, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek ve 25 bin 95 TL para ele geçirildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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