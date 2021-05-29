Üye Girişi
Balıkesir'de aşı seferberliği adalarda yaşayan vatandaşlar için denizde de sürüyor - Son Dakika

Balıkesir'de aşı seferberliği adalarda yaşayan vatandaşlar için denizde de sürüyor

29.05.2021 11:36
Balıkesir'de aşı seferberliği adalarda yaşayan vatandaşlar için denizde de sürüyor, System.String[]

Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan mobil sağlık ekipleri, Marmara ilçesine bağlı adalardaki vatandaşlara deniz araçlarıyla ulaşarak aşı hizmeti götürüyor.

Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan mobil sağlık ekipleri, Marmara ilçesine bağlı adalardaki vatandaşlara deniz araçlarıyla ulaşarak aşı hizmeti götürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda önemli aşılama oranlarına ulaşılan Balıkesir'de, adalara da Kovid-19 aşısı götürülüyor.

Ulaşımın feribotla sağlandığı ilçeye götürülmek üzere kent merkezinden yüklenen aşılar, önce Erdek'e getiriliyor.

Feribotla Marmara Adası'na ulaştırılan aşılar, Marmara Devlet Hastanesi Başhekimi Yeşim Demir koordinesindeki mobil ekipler tarafından hava şartlarına göre Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin yardımı ya da teknelerle mahalle konumundaki adalara doğru yola çıkarılıyor.

Sağlık tesisinin bulunmadığı ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 verilerine göre 141 kişinin yaşadığı Ekinlik Adası da mobil ekibin aşı seferi yaptığı noktalar arasında yer alıyor.

Mobil ekip, son seferinde adada yaşayan 65 yaş üstü 70 kişiyi aşıladı.

"Aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğünün aşı çalışmaları konusunda üst seviyede çaba gösterdiğini söyledi.

Şıldak, Balıkesir'in aşılama oranında üçüncü sırada olduğunu belirterek, "Aşılama çalışmalarımızda sürecin en başından beri fedakarca, gayretli çalışmalar ortaya koyan sağlık personelimiz 77 ekiple yaklaşık 300 personelle çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hastanelerimiz ve aile hekimliklerimizde aşılama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Marmara ilçemize ait Ekinlik Adamızda sağlık birimimiz bulunmuyor. Arkadaşlarımız oraya da en hızlı imkanları kullanarak aşıyı ulaştırıyor." diye konuştu.

Marmara Devlet Hastanesi Başhekimi Yeşim Demir de ilçe adalardan oluştuğu için filyasyon, aşı ve evde sağlık hizmeti çalışmalarında tüm personelin çok fazla emek sarf ettiğini söyledi.

Sağlık tesisinin bulunmadığı Ekinlik Adası'na deniz araçlarıyla ulaşım sağladıklarını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Kaymakamlığımıza bilgi verip Sahil Güvenlik ekiplerimizden yardım alabiliyoruz. Arkadaşlarımız bazen feribotla gelip gitmeye çalışıyor, bazen kötü hava şartlarından dolayı dönemeyip adada kaldığımız da oluyor. Acil durumlarda deniz ambulansımız buraya ulaşabiliyor. Tüm arkadaşlarımız gece gündüz demeden özveriyle çalışıyor. Adaya geldikten sonra dönüşümüzün garantisinin olmadığı, havanın bozduğu zamanlar da oldu. Tüm arkadaşlarım sağ olsunlar, ellerinden geldikçe vatandaşlarımıza ulaşıyorlar."

Kovid-19 aşısı olan ada sakinlerinden Mustafa Güneş ise tüm ekiplere teşekkür ederek, "Allah razı olsun hepsinden, buraya kadar gelip aşılarımızı yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Balıkesir'de aşı seferberliği adalarda yaşayan vatandaşlar için denizde de sürüyor
Balıkesir'de aşı seferberliği adalarda yaşayan vatandaşlar için denizde de sürüyor
Balıkesir'de aşı seferberliği adalarda yaşayan vatandaşlar için denizde de sürüyor
Balıkesir'de aşı seferberliği adalarda yaşayan vatandaşlar için denizde de sürüyor
Balıkesir'de aşı seferberliği adalarda yaşayan vatandaşlar için denizde de sürüyor

Devlet Hastanesi, Sahil Güvenlik, Balıkesir, Marmara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Balıkesir'de aşı seferberliği adalarda yaşayan vatandaşlar için denizde de sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor 17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu 17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu Televizyonda görüp Osmanlı çileği dikti, şimdi siparişlere yetişemiyor Televizyonda görüp Osmanlı çileği dikti, şimdi siparişlere yetişemiyor İstanbul Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak İstanbul Anadolu Yakası'nda 7 ilçede su kesintisi yaşanacak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

Son Dakika Haberleri
12:46 Araç sahiplerine müjde! Muayene cezaları da af paketi kapsamına alındı
12:44 Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası
12:43 Nesli tükenmek üzere! Sarı benekli semender Adana'da görüldü
12:42 Ali Koç, dünya çapında hoca ve sportif direktör getiriyor
12:37 Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor
12:28 17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu
12:27 4 Haziran'da myıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yatırılacak
12:21 TFF, ligleri tescil etti! Küme düşmenin kaldırılması ihtimali sona erdi
11:56 Nusret Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan saat için 6 milyon lira ödedi
11:55 Partneri Murat Özarı'dan, Fikret Engin paylaşımı: Kader arkadaşım, seni çok özleyeceğim
Araç sahiplerine müjde! Muayene cezaları da af paketi kapsamına alındı Araç sahiplerine müjde! Muayene cezaları da af paketi kapsamına alındı         
12:46
Nesli tükenmek üzere! Sarı benekli semender Adana'da görüldü Nesli tükenmek üzere! Sarı benekli semender Adana'da görüldü         
12:43
Bakan Soylu'dan kadına şiddet ile ilgili dikkat çeken açıklama: 10 erkek pankart taşısa durum tersine döner Bakan Soylu'dan kadına şiddet ile ilgili dikkat çeken açıklama: 10 erkek pankart taşısa durum tersine döner         
12:39
Aynur Aydın: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum Aynur Aydın: 16 yaşımdan beri erkeklerin ilgisini çekiyorum         
12:36
4 Haziran'da myıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yatırılacak 4 Haziran'da myıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri yatırılacak         
12:28
Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı         
12:00
Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı, metrelerce havayı uçtu! Talihsiz adam hastane yolunda hayatını kaybetti Karşıdan karşıya geçmek isterken otomobil çarptı, metrelerce havayı uçtu! Talihsiz adam hastane yolunda hayatını kaybetti         
11:39
Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi         
11:24
Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı         
11:06
Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören torunları, yanına koşup sarıldı Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören torunları, yanına koşup sarıldı         
10:16
Şampiyon olan Kocaelispor'da teknik direktör, kutlama sırasında solunum cihazından destek aldı Şampiyon olan Kocaelispor'da teknik direktör, kutlama sırasında solunum cihazından destek aldı         
09:51
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı Sunucu Kadir Ezildi, cam silerken yere düştü! Ekip, kahkahalarını duyunca rahatladı         
09:26
Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı         
23:16
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 12:56:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de aşı seferberliği adalarda yaşayan vatandaşlar için denizde de sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement