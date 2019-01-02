Balıkesir'de Asit Yüklü Tanker Devrildi: 1 Yaralı

Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde, sülfürik asit yüklü tanker devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kenan Karaca yönetimindeki 10 NJ 755 plakalı 22 ton sülfürik asit yüklü tanker, Çanakkale- Bursa
Karayolu'da "Sevgi Evleri
" mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Yaralanan sürücü, olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde yol temizleme çalışmaları yapıldı.