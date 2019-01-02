Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Asit Yüklü Tanker Devrildi: 1 Yaralı

Balıkesir'de Asit Yüklü Tanker Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sülfürik asit yüklü tanker devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Balıkesir'de Asit Yüklü Tanker Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sülfürik asit yüklü tanker devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kenan Karaca yönetimindeki 10 NJ 755 plakalı 22 ton sülfürik asit yüklü tanker, Çanakkale- Bursa Karayolu'da "Sevgi Evleri" mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde yol temizleme çalışmaları yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:27 Kaynak: AA

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