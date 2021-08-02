Üye Girişi
Balıkesir'de ata tohumundan üretilen "Yeşilçomlu kavunu" tüketicinin ilgisini çekiyor - Son Dakika

Balıkesir'de ata tohumundan üretilen "Yeşilçomlu kavunu" tüketicinin ilgisini çekiyor

02.08.2021 11:11
Balıkesir'de ata tohumundan üretilen

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı 500 haneli Yeşilçomlu Mahallesi'nde yetiştirilen, tadı ve kokusu nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından ilgi gören Yeşilçomlu kavununun hasadı başladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı 500 haneli Yeşilçomlu Mahallesi'nde yetiştirilen, tadı ve kokusu nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından ilgi gören Yeşilçomlu kavununun hasadı başladı.

Yoğunlukla hububat üretiminin yapıldığı Yeşilçomlu Mahallesi'nde, bazı üreticiler dedelerinden kalma tohumlardan Yeşilçomlu kavunu yetiştiriyor. 10 bin dönüm alanda üretilen kavun, tadı ve kokusuyla benzerlerinden ayrılıyor.

Hasat zamanının başladığı Yeşilçomlu kavunu, römorklara yüklenerek mahalle meydanına getiriliyor. Burada alıcılarla yapılan pazarlıklar sonucunda kilosu 2,5 ila 3,5 liradan alıcı bulan kavun, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Sami Sözat, AA muhabirine, Yeşilçomlu Mahallesi'nde yetiştirilen kavununun bölge için önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Söz konusu kavununun çok lezzetli olduğunu dile getiren Sözat, şöyle konuştu:

"Yeşilçomlu kavunu Bandırmamızın önemli bir ürünüdür. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce Yeşilçomlu Mahallesi'nde kavun festivali bile düzenlenirdi. Kabuğu ince ve çok tatlı bir kavundur. Türkiye'nin birçok yerine gönderilir, coğrafi işaret alınması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Balıkesir'deki tüm değerlere ve ürünlere sahip çıkmalıyız. Yeşilçomlu kavunumuzun herkes tarafından bilinmesi ve tanınmasını istiyoruz."

"Hibrit tohum kullanmıyoruz, tohumlarımız ata tohumudur"

Yeşilçomlu Mahallesi Muhtarı Mustafa Can Toros da kavunlarının "muz" ve "beyaz" olmak üzere 2 çeşit olduğunu kaydetti.

Mahallelerinde yetiştirilen kavunların römorklarda alıcılarını beklediğini belirten Toros, şu ifadeleri kullandı:

"Alıcılar gelmeye başladı, pazarlık usulü kilo bazında anlaşılarak satışa sunuluyor. Kavunumuz ince kabuklu ve aroması çok güzeldir. Küçük olduğu için tüketimi de rahat oluyor. Hibrit tohum kullanmıyoruz, tohumlarımız ata tohumudur. Kavun mahallemizin tarımsal anlamda yüzde 80'ini teşkil ediyor. Hasada başladık. Şu anda güzel duruyor. Kavunumuz 2,5 ila 3,5 lira arasında satılıyor. Tabii arz talep durumuna göre değişiyor. Gelen esnaf, daha çok İstanbul ağırlıklı. Çanakkale, Bursa, Yalova gibi Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz."

"Talepten memnunuz"

Üreticilerden Sadettin Toygun ise kavun üretiminin kendisine dedesinden kalma bir iş olduğunu ifade etti.

İki yıllık üniversite mezunu olduğunu bildiren Toygun, "Mahallemizde buğday, arpa, ayçiçeği, nohut da üretiliyor ama kavuna daha çok önem veriyoruz. Şu an hasadımız gayet iyi, kavunumuzun en büyük özelliği susuz yetişmesidir. Taleplerden memnunuz, Malatya'ya kadar ürün gönderdik. Bu yıl 200 dönüm yer ektim, işlerimizden memnunuz. Satışlarımız güzel." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.

Çiftçi Zeki Şen de bu yıl 30 dönümde yetiştirdiği kavunun veriminden memnun olduğunu belirterek, bu kavunu tadanın bir daha gelip ürün istediğini anlattı.

Yetiştiricilerden Mürsel Özgen ise bu yıl kavunların çok güzel olduğunu vurguladı.

Tadı lezzetli olan kavunun hasadına başladıklarını kaydeden Özgen, "Siparişlere yetişemiyoruz. Bu yıl dönümünde 2 ton üzerinde bir ürün bekliyoruz." dedi.

Ziraat Odası, Balıkesir, Türkiye, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de ata tohumundan üretilen 'Yeşilçomlu kavunu' tüketicinin ilgisini çekiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Psikolog İrem Oturaklıoğlu, sosyal medyadaki yangın paylaşımlarını ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor 11:18 Psikolog İrem Oturaklıoğlu, sosyal medyadaki yangın paylaşımlarını ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu 11:14 Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış 11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış
Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı 11:00 Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı 10:56 Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu 10:40 Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan 10:33 Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı 07:55 AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi

Son Dakika Haberleri
11:17 Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor
11:08 Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor
11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış
11:03 Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı
11:00 Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı
10:58 Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü
10:56 Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı
10:29 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı
10:24 Bodrum Belediye Başkanı Aras, yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
10:21 Abla kardeşin korona kavgası! Evden kaçan genç kızın son sözleri "Bir abinin yanındayım" oldu
Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor         
11:18
Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın         
11:15
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor         
11:08
Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı         
11:04
Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü         
10:58
Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak         
10:52
İnsanların gözü kritik toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı masaya yatırılıyor İnsanların gözü kritik toplantıda! Memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı masaya yatırılıyor         
10:37
Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim         
10:27
130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum         
07:46
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı         
20:21
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi Şeyma Subaşı'nın Türk bayraklı paylaşımı büyük tepki topladı! Deniz Akkaya verdi veriştirdi         
17:49
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz         
17:45
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 11:22:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de ata tohumundan üretilen "Yeşilçomlu kavunu" tüketicinin ilgisini çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement