Balıkesir'de "Ateşin Dansı" beğeni topladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Folklor Araştırma Derneği ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla düzenlenen "Ateşin Dansı" gösterisi beğeni topladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Folklor Araştırma Derneği ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığıyla düzenlenen "Ateşin Dansı" gösterisi beğeni topladı.

Ayvalık Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen gösteride, Anadolu'nun dört bir yanından ezgiler ve motifleri harmanlayarak gösteri yapan 6 ile 25 yaş arasındaki 80 dansçının performansı izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Sahnede ışık şovları eşliğinde yeteneklerini sergileyen genç dansçılar, halk dansları, bale ve modern danstan kesitler sundu ve izleyenler tarafından uzun süre alkış aldı.

Ayvalık Folklor Araştırma Derneği kurucusu ve eğitmeni Huriye Kara, ilgiden memnun olduklarını, Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi'nin bir gösterimini aynen sahneye aktardıklarını söyledi.

Sahne alan çocukların yaşları küçük olmasına rağmen iyi bir performans ortaya koyduklarını dile getiren Kara, "Aslında biz bu gösterimi 3 yıl önce de sergilemiştik. Çok beğenilmişti. Bu gösterimin tekrarlanması için çok büyük talepler almıştık. Fakat imkansızlıklar nedeniyle sahneye koyamadık. Bu akşam burada o gösterimin hem tekrarını hem de daha gelişmişini sahneye koymuş olduk. Bu gösterimde 6-25 yaş grubu arasındaki dansçılarımıza şans verdik." dedi.

Gösteriyi, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Özge Toygar, Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kurtuluş, Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal ile çok sayıda vatandaş izledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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