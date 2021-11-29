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Balıkesir'de atık yönetimi bilinçlendirme projesi başlatıldı - Son Dakika

Balıkesir'de atık yönetimi bilinçlendirme projesi başlatıldı

29.11.2021 15:09
Balıkesir'de atık yönetimi bilinçlendirme projesi başlatıldı

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 'A(r)tık Yok Atık Yönetimi ve İklim Değişikliği Bilinçlendirme' projesine başlandı.

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 'A(r)tık Yok Atık Yönetimi ve İklim Değişikliği Bilinçlendirme' projesine başlandı. Balıkesir genelinde yürütülen proje kapsamında, gönüllü öğretmenlere atık konusunda hazırlanan rehber doğrultusunda eğitimler veriliyor. Projenin devamında öğrenciler de, öğretmenleri aracılığıyla, 'A(r)tıksız bir hayat nasıl var olur?' konusunu ve bunun önemini eğlenerek öğrenecekler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülen 'Sıfır Atık' çalışmaları doğrultusunda; Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından imzalanan protokolle 'A(r)tık Yok Atık Yönetimi ve İklim Değişikliği Bilinçlendirme' projesine başlandı. Proje, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, atıkları kontrol altına almak, gelecek nesilleri günlük yaşamda uygulanacak yöntemler kapsamında bilinçlendirmek için entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi ve sıfır atık prensibini temel alıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Atık Yönetimi, Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Kolaylaştırıcı Rehberi' kapsamında, il genelinde gönüllü öğretmenlere eğitici eğitimleri veriliyor. Öğrencilere ve ailelerine de öğretmenler üzerinden ulaşılması hedefleniyor.

ÇOCUKLAR EĞLENEREK ÖĞRENECEKLER

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; "4. ve 7. sınıfların müfredatlarına uygun hazırlanan 8 etkinlikten oluşan rehber sayesinde öğrenciler sıfır atık kavramını güncel konu ve etkinlikler ile etkili, verimli, kalıcı bir şekilde öğrenecek. Eğitimler, çocukların keyifle içinde bulunmak istediği aktiviteler ve oyunlarla gerçekleştirilecek, çocuklar eğlenerek öğrenecekler. Atıkların doğada yok oluş süreleri, geri dönüşümün önemi ve bu konuda yapmaları gerekenleri öğrenecek çocuklar daha az atık oluşturmanın ve atıkları doğaya atmadan önce bir kez daha düşünmenin önemini kavrayacak" denildi.

HEDEF, TOPLUMCA ATIKSIZ BİR HAYAT

Eğitimlerle ilgili bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Burcu Gülgör Cabbar, uzun süredir çevre eğitimleriyle ilgili çalışmalar sürdürdüğünü belirterek; "A(r)tık Atık Yok'u nasıl başarabiliriz?' konusunda öğrenciler için tasarlanmış çeşitli etkinliklerimiz var. Öğretmenlerimizle birlikte bunu büyüterek atığın azalmasına sebep olmak için bir şeyler yapmak temel amacımız. Öğrencilerin pek çoğunun bu konuda bilinçli olduklarının farkındayız. Onların da bize destek olup, ailelerini de bu işe katmalarını istiyoruz. Böylelikle, toplumca birlikte atıksız bir yaşama doğru nasıl gidebiliriz, iklim değişikliğine etkimizi nasıl azaltabiliriz konusunda çalışmalar yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.


Balıkesir'de atık yönetimi bilinçlendirme projesi başlatıldı
Balıkesir'de atık yönetimi bilinçlendirme projesi başlatıldı
Balıkesir'de atık yönetimi bilinçlendirme projesi başlatıldı

milli eğitim bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Rehber, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de atık yönetimi bilinçlendirme projesi başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de atık yönetimi bilinçlendirme projesi başlatıldı - Son Dakika
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