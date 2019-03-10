Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Atm Dolandırıcıları Yakalandı

Balıkesir'de Atm Dolandırıcıları Yakalandı

1 saat önce

BALIKESİR'de birçok bankaya ait ATM'ye kart kopyalama cihazları yerleştiren 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Balıkesir'de Atm Dolandırıcıları Yakalandı, System.String[]
BALIKESİR'de birçok bankaya ait ATM'ye kart kopyalama cihazları yerleştiren 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen şikayetler üzerine bankaların ATM cihazlarının çıkış haznesine aparat yerleştirerek kart bilgilerini kopyalayan dolandırıcıları yakalamak için harekete geçti. 34 plakalı araçla ile Balıkesir'e geldikleri tespit edilen dolandırıcıların Devlet Hastanesi önünde banka ATM'sine cihaz yerleştirmeye çalıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine ATM yakınında önlem alan ekipler, aparatı sökmeye gelen M.A., F.A. ve F.Y.'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:04 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Balıkesir, Güncel
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