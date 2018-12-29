Balıkesir'de Avm'nin İstinat Duvarı Çöktü
43 dakika önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yıkımı devam eden bir alışveriş merkezinin istinat duvarı çöktü.
Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde, yıkımı devam eden bir alışveriş merkezinin istinat duvarı çöktü. Akçay
Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin (AVM) yıkımının gerçekleştirildiği esnada, istinat duvarının üzerindeki asfalt yolda çatlaklar oluştu.
Bunun üzerine park halindeki 6 araç çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı. Kısa süre sonra istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Edremit Belediyesi
zabıta ekipleri, sokağı demir bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapattı.
Duvarın çökme anı, amatör kameraya yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:03 Kaynak: AA
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