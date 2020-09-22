Balıkesir'de 'Avrupa Spor' etkinlikleri başlıyor

Avrupa Spor Haftası, 23-30 Eylül tarihlerinde 81 ilde olduğu gibi Balıkesir'de de çeşitli etkinlikler ile kutlanacak.

Etkinlikler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun teşrifleri ile 81 ilde eş zamanlı ve canlı yayın olarak yapılacak Avrupa Spor Haftası kapsamındaki etkinlikler Ankara merkezli Anıttepe Spor Kompleksinde başlayacak.

Balıkesir'de de de saat: 10: 30'da 50. Yıl Spor Parkımızda başlayacak etkinlikler, program sunumu ve açılış konuşmalarının ardından canlı yayın bağlantılarıyla devam edecek. Sahne etkinlikleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca spor kültürünün tabana yayılması adına uygulamaya konulan; Sportif Yetenek Taraması Testi, Yüzme Bilmeyen Kalmasın, 10 Bin Pota, Koşabiliyorken Koş, Sosyal Medyadan Sosyal Meydana gibi birçok başarılı projenin tanıtımı da yapılacak. Bisiklet, Halk Oyunları, Taekwondo, Aerobik, Floor Curling, Yüzme, Basketbol, Boks, Dart, Okçuluk, Langırt, Masa Tenisi, Tenis, Badminton spor gösterileri ile Balıkesir'in de spor şehri olma yolunda sağlam adımlarla ilerlediği gösterilmiş olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde ve federasyon koordinesinde her yıl düzenlenen "Avrupa Spor Haftası" projesi, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle, her yaştan bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttırmayı amaçlanıyor.

Avrupa Spor Haftası kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri", Ankara Anıttepe Spor Kompleksi'nde saat 10.30'da açılış töreni ile başlayacak, 81 ilde eş zamanlı olarak Valilikler ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri işbirliğinde devam edecek.

Etkinlikler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralları gözetilerek düzenlenecek, "Ulusal Herkes için Spor ve Sağlıklı Yaşam" sloganı ve #beactive hashtag ile sosyal medya uygulamalarımızdan anlık olarak paylaşılacak. - BALIKESİR