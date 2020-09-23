Balıkesir'de Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

Balıkesir'de Avrupa Spor Haftası kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği 50. Yıl Parkında yapılan açılış töreni ile başladı.

Törende açılış konuşmasını yapan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, bu ve benzeri etkinliklerle şehrin hem nitelikli spor komplekslerini hem sporcularını öne çıkarmak istediklerini söyledi.

Daha sonra konuşan Türkiye'nin ağır siklet boksörü Balıkesirli Ali Eren Demirezen, törene katılan sporculara Atatürk'ün "Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister" sözlerini hatırlatarak, bu ülkenin genç sporcuları olarak Türk bayrağını ve Türkiye'yi en iyi yerlerde temsil etmeye devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı'da hükumet olarak 18 yıldır spora yaş ve engel grubuna bakmadan destek verdiklerini ve sporu tabana yaymak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Milletvekili Subaşı sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sporu tabana yayarak 18 yıldan beri gerek belediyelerimiz aracılığıyla gerek bakanlık aracılığı ile spor yapmak isteyen her yaşta her kim varsa bugüne kadar destek verdik. İnşallah bu çalışmalar gençlerimizin zeki olmalarına, ahlaklı olmalarına ve hayatlarını bu temel ilkeler çerçevesinde baz almalarına sebep olacak." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, törende yaptığı konuşmada genç yaşta yapılan sporun ileriki yaşlarda sağladığı faydalarından bahsetti. Belediyeler olarak spor yapan herkesin yanında olduklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Hayatta yenmeyi yenilmeyi öğreten spordur. Yenme ve yenilme arasındaki o kardeş dediğimiz o duydu işte bu müsabakalarda beraber yaptığınız sporlarda ortaya çıkıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri olarak her zaman sizin yanınızdayız." dedi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı yayınla Balıkesir'e bağlanarak protokol üyelerine ve genç sporculara seslendi.

Avrupa Spor Haftası kapsamında daha sonra alana kurulan sahnede gün boyu farklı branşlardaki sporcular gösteri yaptılar.

Ayrıca törene katılan tüm sporculara Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hazırlanan "Spor Kenti Balıkesir" madalyaları takdim edildi.