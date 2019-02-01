Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de "Babalar ve Oğulları Penaltı Turnuvası"

Balıkesir'de "Babalar ve Oğulları Penaltı Turnuvası"

30 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığınca tüm illerde başlatılan "Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora Projesi" kapsamında, Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Babalar ve Oğulları Penaltı Turnuvası" gerçekleştirildi.

Balıkesir'de
Gençlik ve Spor Bakanlığınca tüm illerde başlatılan "Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora Projesi" kapsamında, Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Babalar ve Oğulları Penaltı Turnuvası" gerçekleştirildi.

Kurtdereli Spor Salonu'ndaki turnuvada, babalar ve oğulları penaltı atışı yaptı.

Turnuva sonunda dereceye giren katılımcılara madalya ve eşofman hediye edildi.

Etkinliği izleyen Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Akan, gazetecilere yaptığı açıklamada, spor yapmak isteyen herkese kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Kurtdereli Spor Salonu'nun soğuk kış günlerinde spor yapmak isteyenler için 7 gün 24 saat açık tutulacağını belirten Akan, "Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz turnuva büyük ilgi gördü. Amacımız gelecek nesillere sporu sevdirmek, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak toplumla uyumlu ve sağlıklı bir şekilde yetişmelerini sağlamak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:50 Kaynak: AA

Ahmet Akan, Kurtdereli Spor Salonu, Altıeylül, Spor
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