Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki Derinsu Gülşen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede kağıt toplayarak geçimini sağlayan Ergül Gülşen (32), 10 SE 244 plakalı kamyoneti ile Eroğlan Mahallesi'ndeki evinin yanındaki deposunun önünde manevra yapmak istedi.

Bu sırada deponun önünde bulunan kızı Derinsu Gülşen, bir anda tekerleğin altında kaldı.

Durumu fark eden Gülşen, kızını yakındaki özel hastaneye götürdü. Küçük kız, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, baba Ergül Gülşen'i gözaltına aldı.