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Balıkesir'de bademler çiçek açtı - Son Dakika

Balıkesir'de bademler çiçek açtı

16.02.2022 10:30

Balıkesir'de bademler çiçek açtı BALIKESİR Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ocak ayında yaşanan soğukların ardından Şubatta havaların ısınmaya başlaması ile bademler çiçek açmaya başladı.

Balıkesir'de bademler çiçek açtı

BALIKESİR Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ocak ayında yaşanan soğukların ardından Şubatta havaların ısınmaya başlaması ile bademler çiçek açmaya başladı. Yörede hava sıcaklıkları 17-18 derecelere çıkarken, arılar da açan badem çiçeklerinden bal toplamaya başladı.

Burhaniye'de sıfırın altında 4'e kadar düşen sıcaklıkların ardından havaların ısınmaya başlaması badem ağaçlarını canlandırdı. Burhaniye yöresinde çok sayıda badem ağacı çiçek açmaya başlarken, arılar da badem çiçeklerinden bal almaya başladı. Vatandaşlar, badem ağaçlarının aldanmaması için soğuk havaların bitmesini diledi. Havaların ısınmaya başladığını anlatan Kazım Karabıyık, " Ocak ayında soğuk giden havalardan sonra havaların ısınması ile birlikte bademler de çiçeklerini açtı. İnşallah, bu çiçekler soğuklardan çarpılmaz da çağla ve badem yiyebiliriz. Önümüzdeki günlerde İnşallah, don ve kırağı olmazsa bu bademler aldanmaz ve ürün vermeye başlar" dedi.

Balıkesir'de bademler çiçek açtı
Balıkesir'de bademler çiçek açtı
Balıkesir'de bademler çiçek açtı

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Balıkesir, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de bademler çiçek açtı - Son Dakika


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