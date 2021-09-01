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Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı - Son Dakika

Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı

01.09.2021 10:41
Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı, System.String[]

BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki balık hali, av sezonunun başlamasıyla hareketlendi.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki balık hali, av sezonunun başlamasıyla hareketlendi. Erdek'ten getirilen sardalya, lüfer, mırmır, istavrit gibi balık türleri mezatla satışa sunuldu. İstavritin kasası 200-250 liradan alıcı buldu.

Denizlerdeki av yasağının bitmesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki balık halleri de hareketlenmeye başladı. Denize açılan balıkçılar, ilk avın balıklarını farklı illerdeki birçok hale gönderdi. Balıkesir'de de Bandırma Balık Hali'ne, Erdek'ten getirilen sardalya, lüfer, mırmır, istavrit gibi balık türleri mezatla satışa sunuldu. Sabahın ilk ışıklarıyla hale 150 kasa istavrit, 30 kasa sardalya ve az miktarda lüfer ile mırmır geldi. İstavritin kasası 200-250 liradan alıcı buldu.

'AĞLARIMIZIN BALIK DOLACAĞINA İNACIMIZ TAM'Av sezonu açılışına katılan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da iyi bir av sezonu dileyerek şunları söyledi: "Geçen yıl buraya geldiğimizde gırgırlarımız vardı. Bugün sıcaklıktan dolayı balıklarımız daha kıyılara kaçmış durumdalar. İnşallah deniz sıcaklığının artmasıyla birlikte ağlarımızın balık dolacağına inancımız tam. Balıkçı esnafımızın, Bandırmalı hemşerilerimizin pandemi sürecinde olabildiğince yanlarında olduk. İnşallah, önümüzdeki güzel günlere de hep birlikte kucak açacağız. Balıkçı esnafımız emeğiyle Bandırmalılara hizmet ediyor. İnşallah balığımız bol olur da vatandaşlarımız balıkla birlikte ete kavuşurlar istiyoruz."Sembolik olarak balıkçılarla birlikte mezata katılan Başkan Tosun, 6 lüferi 300 liraya satın aldı. 'BALIK OLMAMASI DENİZ SUYU SICAKLIĞINDAN'Balıkesir İli Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık da deniz sıcaklığının balık avını etkilediğini belirterek şunları söyledi: "Zor zamanlardan geçtik. Aralık ayında başlayan müsilaj, Marmara'da çalışamamak, bizim balıkçımızı epey zorladı. Zor sürecin geçtiğine inanıyoruz. Kazasız, belasız ve bol kazançlı güzel bir sezon bekliyoruz. Hava çok sıcak. Tüm toplantılarımızda anlattığımız bir şey var; Eylül ayında Marmara Denizi'nde suyun üzerinde dağınık geziyor. Bilhassa hamsi ve sardalya, avlanması zor. Daha önce ışıklı avcılık vardı; biraz toplanıyordu. Şu an deniz sıcaklığı 27-28 derece. Bunun olmaması normal, gırgır balığı suyun üzerinde olduğu zaman balığı bulmak çok zor. Ağı atıp çevirip, toplamda ya bir kasa ya iki kasa çıkıyor. Hava sıcaklıkları düşünce balığın toplanması daha kolay olacak. Şu an balığın olmaması denizde balık olmamasından değil, deniz suyunun sıcaklığından kaynaklanıyor."'HAVANIN SERİNLEMESİYLE BALIĞIN ARTACAĞINI UMUT EDİYORUZ'

Balıkçı Emin Gürer de havaların sıcak olması nedeniyle balığın az olduğunu belirterek "Havaların serinlemesiyle birlikte balığın artacağını umut ediyoruz. Denizlerdeki görüntü şu an o şekilde. Bol miktarda balıkçılığın olacağına inancımız sonsuz. Halkımızdan ricamız; yaradanın en sağlıklı mahsulü olan balığı tüketmeleri, özellikle çocuklarına yedirmelerinin canı gönülden tavsiye ederiz. Bugün itibarıyla balıkçılık zayıf görünüyor çünkü daha tekneler bakımlarını yeni yaptılar, bazılarında birtakım aksaklıklar oluştu. İlerleyen günlerde çok çok iyi olacağına inanıyorum. Bugün itibarıyla biraz zayıf. Fiyatlar, vatandaşın alım gücüne gayet uygun. Kasa bazında istavrit 200-250 lira. Bugün 150-200 kasa bandında balığımız geldi. Denize açılan teknelerin bir kısmının İstanbul'a gitmesi, bir kısmının başka bölgelerde avlanması, şu an Erdek tarafından gelen balıklarımız bunlar" diye konuştu.


Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı
Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı
Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı
Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı
Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı

Tolga Tosun, Balıkesir, Marmara, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de balık sezonunun ilk mezatı - Son Dakika


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