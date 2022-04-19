Balıkesir'de baltalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'de baltalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

19.04.2022 16:58
Balıkesir'de baltalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi alacak verecek tartışmasında baltayla öldürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi alacak verecek tartışmasında baltayla öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçesi'nin turistik Altınoluk Mahallesinde Mustafa Ateş ve K. Y. arasında iddiaya göre alacak-verecek ve devir işlemleri nedeniyle husumet yaşanıyordu. K.Y., Mustafa Ateş ile Altınoluk sahil bölgesinde karşılaştı.

İkili arasında sözlü tartışma daha sonra sopalı baltalı kavgaya dönüştü. Beyzbol sopası ve baltanın kullanıldığı kavgada Mustafa Ateş aldığı balta darbeleri ile olay yerinde hayatını kaybetti. Kavga ihbarı üzerine bölgeye intikal jandarma ekipleri tarafından K.Y. ve oğlu S.Y.'yi gözaltına alındı. Mustafa Ateş'in cenazesi, olay yerinde savcılık incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu sevk edildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de baltalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de baltalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de baltalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de baltalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de baltalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de baltalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

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Mustafa Ateş, Altınoluk, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de baltalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de baltalı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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