Bandırma ilçesinde bankta oturan kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İnönü Caddesi'ndeki otobüs durağında bulunan bankta oturan Süleyman Ç'nin (70) hareketsiz kaldığını fark eden çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi.
Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edilen Süleyman Ç'nin cenazesi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de bankta otururken kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü - Son Dakika