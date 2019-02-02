Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Barış Manço Anısına Konser

Balıkesir'de Barış Manço Anısına Konser

1 saat önce

Barış Manço, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen konserle anıldı.

Balıkesir'de Barış Manço Anısına Konser, System.String[]
Barış Manço, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen konserle anıldı.

İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konserde sahne alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğü bünyesindeki genç sanatçılar, Manço'nun sevilen şarkılarını seslendirdi.

Televizyon ses yarışmasının finalistlerinden Dicle İriz de genç sanatçılara eşlik etti.

AK Parti Ayvalık İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Altınlı, konser sonrasında yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin bana göre gelmiş geçmiş en büyük müzisyenlerinden biri olan Barış Manço'yu büyük bir özlemle andık. O, kalbimizde her zaman yaşayacaktır." dedi.

Konsere, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Daire Başkanı Cemil Kızıltaş, AK Parti Ayvalık İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Ekşi ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:46 Kaynak: AA

Ayvalık, Barış Manço, Balıkesir, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Efsane İsmi Barış Manço, 20. Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'yu Ölüm Yıl Dönümünde Andı

Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor! Türkiye'nin Maldivleri'ne 300 Bin Metrekarelik Millet Bahçesi Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 01:59:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Barış Manço Anısına Konser
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]