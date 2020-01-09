Balıkesir'de başarılı okul sporcularına ödülleri törenle verildi

Edremit Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okul Sporları' turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.



Edremit Şehit Hamdibey Kapalı Spor Salonu'nda tören düzenlenen törene, Kaymakam Ali Sırmalı, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Belediye Başkan yardımcısı Metin Tuncer ve diğer yetkililer katıldı.



Turnuvaya katılan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu, Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu, 75. Yıl Ortaokulu, Altınoluk Kardeş Çavuşoğlu Ortaokulu, Kızılkeçili Ortaokulu, Abidin Pak Pakmaya Anadolu Lisesi, Ülkü Muharrem Ertaş Anadolu Lisesi, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Edremit Anadolu Lisesi ve Özel Kıvanç Dağ Anadolu Lisesi, 15 farklı branşta toplamda 6 birincilik, 5 ikincilik, 1 üçüncülük ve 5 dördüncülük ödülü almaya hak kazandılar. - BALIKESİR