Balıkesir'de Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi tanıtıldı - Son Dakika

Balıkesir Valiliğinin himayelerinde, kentin eğitim potansiyelini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Balıkesir Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi'nin (BİGEP) tanıtımı yapıldı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Sanayi Odası yetkilileri de katıldı.

Yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki işbirliği sağlanarak akademik, sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal alanda yapılacak olan çalışmalarla kentteki eğitimin kalitesinin yükseltilmesi hedeflendiği projenin tanıtım töreninde konuşan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, projenin eğitim alanında kentteki kaliteyi artmasını temenni etti.

Projenin ilde eş zamanlı uygulanacağını belirten Şıldak, "Akademik dünya, iş dünyası, yerel yönetimler ve milletvekillerimiz bu projeye katkı sunacaklarıdır. Projenin Balıkesir'e hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise projeye siyasi anlamda her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizerek, eğitimde üretilen projelerle çağa ayak uydurulması gerektiğini anlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da çocukların öncelikle Balıkesir'in tüm ilçelerini gezmelerini ve belediye olarak da tüm desteği verebileceklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise dünyadaki dönüşümün farkında olmak gerektiğine dikkati çekerek, Balıkesir'in bu projeye gönülden destek olacağına inandığını dile getirdi.

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ise projenin paydaşı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yetişmiş personel ve eğitim seviyesi yüksek çalışanın iş dünyası açısından önemine değinen Kula, "Bu projenin büyüyen Balıkesir ekonomisi ve sanayisinde büyük rolü olacağını düşünüyorum." dedi.

Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı.