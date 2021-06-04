Balıkesir'de Başkan Yılmaz ve Vali Şıldak esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Çarşı esnafını ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile Vali Hasan Şıldak'a ilgi büyük oldu. Çarşı Esnafı, Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile birlikte çarşı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yılmaz ve Vali Şıldak'a ilgi büyük oldu. Bakkalından, kolonyacısına, kahvecisinden, çantacısına kadar çarşıda birçok esnafı ziyaret eden Başkan Yılmaz, esnaflara kendisinden bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

Büyükşehir Belediyesi çalışmalarından memnuniyet duyduğunu dile getiren bir esnaf; merkezde, Körfez'de ve özellikle de Zağnos Paşa Camisi çevresinde gerçekleştirilen meydan düzenlemelerini mükemmel bulduğunu söyledi. - BALIKESİR