Üye Girişi
Balıkesir'de Basketbol Yaz Lig'i başladı - Son Dakika

Balıkesir'de Basketbol Yaz Lig'i başladı

20.08.2021 15:51
Balıkesir'de Basketbol Yaz Lig'i başladı, System.String[]

Balıkesir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği U16 ve U18 kategorilerindeki müsabakalar ile Yaz Ligi başladı.

Balıkesir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği U16 ve U18 kategorilerindeki müsabakalar ile Yaz Ligi başladı.

Bir yılı aşkın süredir oynama alışkanlığını kaybeden basketbolcuların sahalara dönmesi amacıyla düzenlenen müsabakalar 2 hafta boyunca Kurtdereli Spor Salonunda devam edecek. Dünyada ve ülkemizde süregelen pandemi koşulları yakından ve titizlikle takip edilerek, sağlıklı ortamların oluşabilmesi koşulu ile 2021-2022 sezonu normal yerel lig müsabakaları öncesinde altyapıda basketbola dönüş kapsamında yaz liglerinin oynatılması planlandı.

Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar neticesinde, alınan kademeli normalleşme kararları sonrasında altyapıda basketbola dönüş ile ilgili Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilk aşama olan "Yaz Ligi" organize edildi. Yaz Ligi'ndeki temel hedef; altyapı yaş gruplarının 1 sezonu aşkın süredir maç yapamamış olması sebebiyle yeni sezon öncesi basketbol alışkanlıklarının tekrar kazandırılması. Bunun yanı sıra illerdeki tüm basketbol paydaşlarına yönelik yeni sezon için ön hazırlık niteliği taşımaktadır. Bu hedef doğrultusunda 2021-2022 sezonu 'Yaz Ligi' organizasyonları ile birlikte U16 ve U18 kategorilerindeki müsabakalar ile Yaz Ligi başladı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Basketbol İl Temsilcileri tarafından organize edilerek Yaz Ligi, Basketbol Yerel Lig Talimatına göre oynanacak olup, katılım gösterecek takımların TBF Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatına uygun olarak 2021-2022 sezonuna ait lisans çıkarması zorunludur. Hakem, görevli personel ve diğer işlemler de yine yerel liglerde olduğu gibi İl Müdürlükleri tarafından organize edilmektedir. Yaz liginde sıralama yapılmayacaktır. Yaz Ligi statüleri ve fikstürü başvurular alındıktan sonra Basketbol İl Tertip Komiteleri tarafından belirlenip, federasyon onayı alındıktan sonra uygulamaya konulacak. Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan yaş grupları şu şekildedir: U18 (2004 - 2007 doğumlu sporcular) -U16 (2006 - 2009 doğumlu sporcular) katılabilecek. - BALIKESİR

Balıkesir'de Basketbol Yaz Lig'i başladı
Balıkesir'de Basketbol Yaz Lig'i başladı
Balıkesir'de Basketbol Yaz Lig'i başladı

basketbol, Balıkesir, Lisans, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesir'de Basketbol Yaz Lig'i başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi 16:06 İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi Sapık hırsız, çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı 15:42 Sapık hırsız, çamaşır ipinden sütyen ve külot çaldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı 15:28 Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi 15:04 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu 14:24 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 14:02 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler
Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon 13:52 Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon 13:00 "Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek

Son Dakika Haberleri
16:08 Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu
16:06 İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
15:36 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı
15:28 Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı
15:26 Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti
15:03 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi
14:47 Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi
14:25 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var
14:23 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu
14:14 Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur
Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu         
16:09
Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren cani, cinayetin ardından çiğ köfte yiyip nargile içmiş Eski eşini 30 kez bıçaklayarak öldüren cani, cinayetin ardından çiğ köfte yiyip nargile içmiş         
15:42
14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı         
15:36
Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti         
15:27
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var         
14:26
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim"         
13:52
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi         
13:47
PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi         
12:49
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 16:18:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de Basketbol Yaz Lig'i başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement