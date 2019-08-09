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Balıkesir'de bayram boyunca toplu taşıma ücretsiz

52 dakika önce

Balıkesir'de, Kurban Bayramı süresince şehir içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi.

Balıkesir'de bayram boyunca toplu taşıma ücretsiz, System.String[]
Balıkesir'de, Kurban Bayramı süresince şehir içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde ulaşım hizmetlerini yürüten Balıkesir Toplu Taşıma AŞ, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için gereken tedbirleri aldı. Vatandaşlar 11-14 Ağustos'ta şehir içi toplu ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanabilecek.
Ücretsiz ulaşım hizmeti 11 Ağustos Pazar günü saat 06.00'dan başlamak üzere 14 Ağustos Çarşamba gecesi 00.00'a kadar devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere birçok birimin bayram boyunca teyakkuzda olacağı öğrenildi.
Belediyeye ait "ALO 153" ve "0552 266 10 10" numaralı WhatsApp ihbar hattının da bayram boyunca Balıkesirlilerin hizmetinde olacağı kaydedildi.
Vatandaşların huzurlu ve güven içinde Kurban Bayramı'nı geçirebilmeleri için gereken tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Birlik ve beraberliğimizin güçlendiği mübarek Kurban Bayramı'mızın Balıkesir'imize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." açıklamasında bulundu.
Kurban Bayramı, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:58 Kaynak: AA
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