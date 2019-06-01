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Balıkesir'de bayram tatilinde trafik denetimleri

21 dakika önce

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı öncesi trafik ekipleriyle Susurluk ilçesinde denetim yaptı, sürücüleri aşırı hız konusunda uyardı.

Balıkesir'de bayram tatilinde trafik denetimleri, System.String[]
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ramazan Bayramı öncesi trafik ekipleriyle Susurluk ilçesinde denetim yaptı, sürücüleri aşırı hız konusunda uyardı.
Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki yolcularla sohbet eden Yazıcı, çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye etti.

Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yola çıkan vatandaşların hem bayramlarını tebrik ettiklerini hem de sürücüleri denetlediklerini söyledi.
Bayram tatili süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Yazıcı, şöyle konuştu:
"Balıkesir genelinde trafik kontrolleri hassasiyetle yürütülecektir. Trafiğe çıkacak sürücülerimizin de trafik kurallarına uyacaklarına, bu konuda gereken duyarlılığı azami ölçüde göstereceklerine inanıyor, hiç kimsenin bayram sevincini acı ve hüzne çevirmemesini diliyorum. Bayram ziyaretlerimiz için trafiğe çıktığımızda direksiyon başında dikkatimizi dağıtabilecek her şeyden uzak durmamız gerektiğini aklımızdan çıkarmayalım. Sevinci, lütfen acıya dönüştürmeyelim."
Vali Yazıcı'ya denetimde, Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:52 Kaynak: AA
Ersin Yazıcı, Susurluk, Balıkesir, Güncel
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