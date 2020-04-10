Balıkesir'de bazı ilçelere özel araç giriş-çıkışı yasaklandı - Son Dakika

Balıkesir'de korona virüs tedbirleri kapsamında Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerine hafta sonunda özel araçların giriş-çıkışları yasaklandı.



Körfez ilçeleri Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit'te İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının özel araçların giriş-çıkışlarının yasaklanması yönünde aldığı karar uygulanmaya başlandı. Polis ve jandarma ekipleri Edremit ilçesi giriş ve çıkışında kontrollerine başladılar. Saat 17.00'de başlayan uygulama ile Edremit Hastane Kavşağı'nda polis ve jandarma ekipleri yolu dubalar ile tek şeride düşürerek, özel araçların girişine izin vermedi. Denetimlerde izin belgesi olan araçlara ve ticari araçlara geçiş izni verilirken, özel araçlar ilçeye sokulmadı. Uygulama kapsamında Edremit'in Akçay ve Altınoluk mahallerine de cumartesi ve pazar günleri 08.30 ile 22.00 saatleri arasında özel araç giriş ve çıkışlarına izin verilmeyeceği vurgulandı. Özel araçlara giriş çıkış yasağının Edremit ilçesinde 13 Nisan sabahı saat 06.00'a kadar devam edeceği belirtildi. - BALIKESİR