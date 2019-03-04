Balıkesir'de Bekçilerden İlk İcraat
1 saat önce
Balıkesir'de göreve başlayan bekçiler ilk icraatlarında çok sayıda sigara malzemesi yakaladılar.
Balıkesir
'de göreve başlayan bekçiler ilk icraatlarında çok sayıda sigara malzemesi yakaladılar.
Emniyet teşkilatına kazandırılan bekçiler, Balıkesir'de ilk icraatlarını kaçak sigara malzemesi satan kişiye gerçekleştirdiler ve 1 şüpheli şahıs yakaladılar.
Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Çarşamba
pazarı içerisinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri devriye görevini ifa ettiği esnada durumundan şüphelendikleri C.K.ya ait park halindeki 10 plaka sayılı siyah araç içerisinde yapılan incelemede, 50 bin adet makaron, 2 bin 180 adet sigara kağıdı, 36 adet sigara sarma makinesi ve 4 kilo 580 gram açık tütün ele geçirdiler. Bekçiler yakaladıkları C.K.'yı ve suç unsurları ile birlikte Bahçelievler Polis
Merkezine teslim ettiler. Olayla ilgili sorgulama devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:57 Kaynak: İHA
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