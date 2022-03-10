Balıkesir'de beklenen kar başladı - Son Dakika

Balıkesir'de beklenen kar başladı

Balıkesir'de kar yağışı başladı

BALIKESİR - Balıkesir Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Balıkesir'de etkili olması beklenen kar yağışı, sabahın erken saatlerinde Merkez ve bir çok ilçede etkili olmaya başladı.

Balıkesir'de beklenen ve günlerdir uyarısı yapılan kar, dün yüksek kesimlerde başlamıştı. Bu sabah 11.30 itibariyle de şehrin merkezinde de yağış başladı.

Kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Balıkesir'in yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya devam ediyor.