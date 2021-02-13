Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı - Son Dakika

Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı

13.02.2021 22:26

- Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Balıkesir merkez ve ilçelerinde etkili olması beklenen kar yağışı bazı ilçelerde başladı.

- Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı

BALIKESİR - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Balıkesir merkez ve ilçelerinde etkili olması beklenen kar yağışı bazı ilçelerde başladı.

Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji tarafından yapılan tahminlerin ardından Balıkesir genelinde etkili olması beklenen kar yağışı Dursunbey, Erdek, Kepsut ve Bandırma ilçelerinde başladı. Kar yağışı özellikle Dursunbey ve Bandırma'da etkisini arttırmaya başlarken diğer ilçelerde de hafif şekilde yağışın sürdüğü bildirildi.

İl genelinde 4 gün etkili olması beklenen kar yağışı sebebi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri tüm hazırlıklarını tamamladı.

Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı
Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı
Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı
Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı

Meteoroloji, Balıkesir, Hisarcık, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir'de beklenen kar yağışı başladı - Son Dakika


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